Canciones inéditas de Amy Winehouse y Chris Cornell sorprenden en redes sociales

Dos nuevas canciones de cantantes que definieron una generación salieron a la luz esta semana. Amy Winehouse y Chris Cornell sorprendieron de manera póstuma con un tema grabado en su adolescencia y un cover que será parte de un homenaje a Johnny Cash, respectivamente.

Tras su muerte el 23 de julio de 2001, la mayoría de las grabaciones y demos de la voz de "Rehab" fueron destruidas para evitar la publicación de discos póstumos. Pero hubo una canción que se salvó. "My Own Way" se ella este trabajo que el compositor y músico de Candem, Cil Cang, ha subido a Youtube. La canción fue escrita por Cang y James McMillan y fue grabada cuando Winehouse era una adolescente.

“You never knew my mind” se llama el cover interpretado por Chris Cornell, el que fue grabado en el estudio Cash Cabin en Tennessee. La canción será parte del álbum "Johnny Cash: Forever Words", un homenaje al cantautor, que fallecido en septiembre de 2003, que cuenta con reversiones de poemas, letras y cartas inéditas a cargo de 16 artistas.