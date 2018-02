Luis Fonsi en la piel de Nsync

El cantante puertorriqueño se enfrentará este jueves a la supermodelo local Joan Smalls en el programa "Lip Sync Battle".

En una de sus presentaciones de esa noche, el intérprete de "Despacito" escogió el tema "It's gonna be me" del desaparecido grupo estadounidense Nsync.

En un corto promocional que colgó la página del dicho programa en internet, se ve a Fonsi con una peluca.

De acuerdo con Fonsi, su primera interpretación captará al público. En su segunda apuesta será dedicada a un grupo de amigos con los que creció en Orlando, Florida.

Mientras, Smalls no se quedó callada en una pequeña entrevista que fue publicada en YouTube. "Luis, me gustas, eres puertorriqueño, pero es hora del juego. Buena suerte, porque vas a necesitarla. ¿Ok?".

Mira el video: