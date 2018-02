Hijo de Alejandra Espinoza "arruina" fotos de sus padres

El hijo de la animadora Alejandra Espinoza y el coreógrafo puertorriqueño, Aníbal Marrero, enloqueció las redes sociales con una actitud particular.

Matteo apareció en la imagen, donde están sus padres posando románticamente, y su reacción seria llamó la atención de los seguidores de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007.

"Ese momento incomodo en que tratas de ser romántico(a) pero te das cuenta que siempre hay alguien vigilando…SIEMPRE" (sic.), escribió Espinoza junto a la imagen.

“Ese momento incomodo en que tratas de ser romántico(a) pero te das cuenta que siempre hay alguien vigilando…SIEMPRE @anibalmarrero @matteomarrero #TheAteam”, “El espía más bello”, “Que ternurita, para comérselo”, “Siempre que llegan los babés… pasa eso… siempre” y "No, no, pero si él es el mejor testigo de ese gran amor que se tienen como pareja y él es el resultado de ese gran amor; un amor bonito. Así aprenderá él que demostrar nuestro amor a la persona amada no es malo ni vergonzoso, al contrario es lindo ¡Que viva el amor en todas sus formas!” (sic.), fueron algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de la mexicana.

Mira la foto: