Cardi B arremete contra sus "haters"

La rapera Cardi B explotó a través de un video que publicó ayer, domingo, en sus redes sociales. Esto luego que se hiciera viral en internet un video, donde supuestamente aparece desnuda y bailando.

"A mí no me importa. Yo nunca me representé como una santa o mujer cristiana o una gente que viene a salvar el mundo. Yo soy una mujer muy liberal", manifestó la intérprete de "Bodak yellow".

En el mencionado video, Cardi B asegura que el material estaba en el iCloud de su pareja y fue hackeado.

"Usted puede hablar esto y lo otro de mí, yo como quiera voy hacer exitosa. Yo como quiera voy hacer mi música, yo como quiera voy hacer dinero"

