Yulianna Vargas anhela ampliar horizontes en TV

Aunque nunca ha dudado de sus capacidades profesionales, Yulianna Vargas confesó que temía de la acogida de Lo sé todo Colombia porque “el mercado es muy competitivo”.

A su juicio, “Colombia es un país donde hay mucha mujer bella con mucho talento, distinto y variado”.

“Uno quiere llegar y caer bien. No quieres llegar a imponer. Mi propósito allá fue preparar a los reporteros con lo que nosotros buscamos. La idea era hacer engranar a los compañeros Ariel “el Gordo” Osorio, Marbelle, Diana Montoya y Sara Uribe, del formato exitoso que tenemos en Lo sé todo Puerto Rico”, expresó en referencia a la extensión de Lo sé todo como una marca por Colombia, donde estuvo por un semana “adiestrando” a sus colegas.

La reportera explicó: “Les hice saber que acá cada uno de nosotros somos un componente, y cada uno tiene su participación. Por ejemplo, Sonya tiene su personalidad; Pedro, que es el bochinchero más grande; Carmen Jovet, la mujer noticia, Frankie apela a un público mayor y yo traigo esa noticia picantita, el chismecito y algunas noticias serias”.

“Pero tuve una semana muy buena en la que se consiguieron muchas exclusivas”, aseguró de su participación en el país.

Uno de los principales atractivos es que pueden compartir contenido y, a su vez, lograr más difusión.

“Esta oportunidad en Colombia me ha abierto mucho los ojos a que puedo dar más de lo que pienso que he podido dar. Me encanta ser reportera y me encararía poder hacer cápsulas en otros programas de televisión o tener mi propio espacio” —Yulianna Vargas, periodista

“Todos los días hacemos distintas intervenciones con Colombia, y a veces, enviamos más de una nota. Al principio, hacía intervenciones sola, pero ahora me añadieron a Sonya para hacer las intervenciones juntas”.

Por otro lado, expuso que están de celebración porque este año el programa local cumple su quinto aniversario.

Respecto al respaldo de los televidentes, expresó que “hacemos las cosas de corazón y las preguntas, incisivas, pero de la manera más elegante”.

“El periodismo no es fácil y nuestro trabajo es sumamente difícil al combinarse con el entretenimiento, pero nuestra meta principal es que el televidente esté bien informado y entretenido. Estamos bien comprometidos con ellos más que otra cosa”, aseguró.

“Hay noticias que son bien delicadas, pero uno tiene que darlas porque son parte de, aunque dejen un mal sabor. En ocasiones, el público no entiende que Yulianna esta fungiendo en un rol de periodista”.

Asimismo, adelantó que podría hacer unas cápsulas informativas relacionadas con el certamen de Miss Universe Puerto Rico, que se celebrará en septiembre por Wapa TV.

“Esta oportunidad en Colombia me ha abierto mucho los ojos a que puedo dar más de lo que pienso que he podido dar. Me encanta ser reportera y me encararía poder hacer cápsulas en otros programas de televisión o tener mi propio espacio”, admitió al destacar que no descartaría una oportunidad en la radio.

Por otro lado, compartió que para la celebración del aniversario del programa van a tirar la casa por la ventana y contarán con varios artistas sorpresa.

Lo sé todo por Wapa TV se transmite de lunes a viernes a las 6:00 p. m.