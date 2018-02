Ednita Nazario confirma su divorcio

Mis amores, Luis y yo hemos cumplido un ciclo de vida como pareja. Han sido años de complicidad, amor y respeto. Aunque hemos intentado subsanar nuestras diferencias, no logramos rescatar lo que se necesita para seguir casados. Ponderando profundamente el difícil paso que hemos tomado, sabemos que es por nuestro bien común. No obstante, nuestro lazo de amistad y respeto mutuo sigue vigente y vivo. Somos afortunados de habernos encontrado en esta vida y damos gracias a Dios por eso. Igualmente, de corazón, nos deseamos lo mejor en esta nueva etapa como amigos. Con amor, Ednita y Luis Bonnet

A post shared by Ednita Nazario (@ednitanazario) on Feb 23, 2018 at 5:58am PST