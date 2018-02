Dayanara Torres "no encajaba" con los Premios Lo Nuestro de este año

#tbt #PremiosLoNuestro Recordando… (2005) Una de las Noches más inolvidables de mi vida… #QuienRecuerda #PorQue ?? ✨ One of the most Memorable Nights… #RememberWhy ? 💃🏻 #2005 ✨ No estare hoy 😔Honestamente me hubiese encantado ir y hasta bailar… pero dijeron q no encajaba con el "concepto creativo" de este año… ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Feb 22, 2018 at 8:10am PST