Juanma López truena en contra de programa de chisme local

El boxeador boricua Juanma López tronó en contra de un programa de farándula local, por "humillarle" luego de que se presentaran unos mensajes en los que supuestamente este aparece conversando con otra mujer en las que le solicita "fotos sexys".

"Esto es una humillación de la forma que hacen las cosas, me ponen la camara de frente me preguntan sin antes avisar juegan con mi familia la indignación de mi esposa @marangely_lozada no sabe cuan grande es pero de ahora en adelante cero entrevista. Yo tengo una hermosa familia que por ningún hacker y mucho menos por un programa de bochiches voy a perder vuelvo y digo no me llamen cero entrevista para @losetodotv", escribió el atleta del ring en su cuenta de Instagram.

Por su parte su pareja, la hija del cantante Vico C, también reaccionó al respecto en contra del programa de chismes.

"Quiero sacar de este corillo a @soyvirgen que brilla por su autenticidad y además estuvo en mi "baby shower" 🤷🏽‍♀️…pero los demás… 🖕🏽💩 @yuliannavargas @pedrojuantv@losetodotv", escribió Marangely Lozada en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Lo Sé Todo, López dijo ser víctima de hacker y negó haber tenido dicha conversación.