"Black Panther" suma 25 millones en su estreno

Black Panther se encamina a tener un gran fin de semana en la taquilla norteamericana.

The Walt Disney Co. estimó hoy que la cinta de superhéroes sumó $25.2 millones en sus funciones de preestreno. Es el segundo mejor preestreno para una película de Marvel Studios detrás de Avengers: Age of Ultron, que sumó $27.6 millones.

Igualmente, hasta el momento es el mejor en el mes de febrero.

Las funciones de preestreno suelen comenzar con exhibiciones a las 7 de la noche de los jueves.

Black Panther podría ganar entre $172 y $198 millones en el fin de semana largo por feriado en Estados Unidos. Por mucho superará el récord anterior de febrero de Deadpool, que sumó $152.2 millones en 2016.

A nivel internacional, la cinta ha sumado $47 millones en sus primeros tres días con buenos resultados en Gran Bretaña y Korea.