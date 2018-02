Denise Quiñones estará a cargo de Miss Universe Puerto Rico

La gerencia de WAPA Televisión anunció hoy, jueves, que la ex Miss Universo, Denise Quiñones August, como la nueva directora de Miss Universe Puerto Rico.

La también actriz reveló que aunque no era algo que había analizado, está lista para armar un concurso para coronar la reina de este año.

"No era algo que había analizado, pero me hablaron de lo que quieren lograr y despertaron esa creencia que lo puedo lograr. Otra faceta nueva. Creo que todo pasa por algo y una razón de ser. Estoy emocionada con este reto y siento pasión por esto. Es algo que conozco con todo mi ser. Me da pasión darle las lecciones que aprendí a las nenas", sostuvo Quiñones en una conferencia de prensa, realizada en uno de los estudios del canal localizado en Guaynabo.

También se supo que harán una preselección de las participantes que buscarán la corona que ostenta Danna Hernández. "Mientras más preparadas lleguen, más lejos van a llegar. Desde ya las nenas que se pongan a trabajar. A tomar clases y busquen la manera de ser semilla en sus comunidades".

La Miss Universo 2001 manifestó, además, que con el corto tiempo que tendrán para preparar a la nueva reina, será exigente en la preparación de las aspirantes al cetro. “Soy exigente y también lo doy todo con todo mi corazón”.

La final del concurso local será el próximo mes de septiembre, mientras Miss Universo 2018 será en diciembre de este año.