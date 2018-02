Artistas conmovidos por matanza en Florida

La muerte de inocentes en una escuela en Estados Unidos conmovió a muchos.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando un exestudiante de la escuela de Parkland, Florida, identificado como Nikolas Jacob Cruz abrió fuego con un rifle AR-15, matando a 17 personas.

Como es natural, las redes sociales se han volcado en mensajes de solidaridad y apoyo por las familias de las víctimas.

A continuación algunos de los mensajes:

We are grieving with Parkland. But we are not powerless. Caring for our kids is our first job. And until we can honestly say that we're doing enough to keep them safe from harm, including long overdue, common-sense gun safety laws that most Americans want, then we have to change.

— Barack Obama (@BarackObama) February 15, 2018