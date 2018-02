Vendido en su totalidad el concierto de Phil Collins

El productor José Dueño anuncia que los boletos del concierto The Legendary Phil Collins Live! han sido vendidos en su totalidad.

La mega estrella Phil Collins se presentará a casa llena en San Juan el viernes 23 de marzo de 2018 en el Coliseo de Puerto Rico.

El concierto comenzará a las 7:30 p.m. en punto. Solicitamos al público que llegue temprano para que pueda disfrutar del afamado grupo británico The Pretenders, quienes tienen a su cargo la apertura del espectáculo.

Phil Collins, considerado uno de los más exitosos artistas de su generación, hará un recorrido por gran parte de sus éxitos como: “Easy Lover”, “You Can't Hurry Love”, “Against All Odds” (Take A Look At Me Now), “One More Night”, “Separate Lives”, “Two Hearts”, “Another Day In Paradise”, “I Wish It Would Rain Down”, “Both Sides Of The Story” y “Dance Into The Light”, por sólo mencionar algunos.

Sin duda, The Legendary Phil Collins Live! será uno de los mejores conciertos del 2018. Otra producción de José Dueño Entertainment.