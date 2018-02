Carlos Correa y su prometida revelan detalles de su boda

El pelotero boricua Carlos Correa y su prometida, la Miss Texas USA 2016 Daniella Rodríguez revelaron detalles de los preparativos de su boda, la cual será en diciembre de 2019.

En entrevista con Despierta América, Correa explicó cómo fue que se las ingenió para comprar la sortija de su novia y darle la sorpresa en la final de la Serie Mundial.

"Fue bien difícil porque obviamente tuve que hacerlo todo por teléfono, cuando no estaba con ella, casi siempre que estoy fuera del parque estoy con ella, así que tenía que hacerlo cuando llegara al parque antes de que comenzara mi preparación", dijo el atleta.

Además sostuvo que estuvo con el anillo: una semana "estuve esperando, esperando. Quería hacerlo en un momento especial como la Serie Mundial, y ya cuando llegamos a la Serie Mundial, pues ya obviamente lo compré. Estaba muy seguro de que podíamos ganar".

Ante la posibilidad de no haber ganado el campeonato, si de todos modos continuaría con lo cometido de la pedida de mano, el pelotero de Santa Isabel afirmó que "lo hubiese entregado. Hubiese buscado una forma diferente para hacerlo", rieron ambos.

Sobre qué le pasaba por su mente ese día, y de cómo logró sacar el anillo y que este momento fuese captado por las cámaras, Correa dijo que "el anillo se lo había dado yo a mi dirigente que iba a estar en el juego y le dije que cuando llegara al parque me lo diera porque no quería que ella lo encontrara. Estaba preparado, ya sabía lo que iba a decir, sabía cómo lo iba a hacer, había hablado con el reportero para que me hiciera las preguntas necesarias para llegar a ese punto, y pues lo hice".

Por su parte, Rodríguez habló de su reacción ante la sorpresa. En ese momento, estaba muy enfocada, estaba con la familia de él, lo veo que voltea y es cuando saca el anillo y yo me quedo como que… yo tiro lo que estaba al frente de mí…", refiriéndose al momento en que se lanza sobre el jugador de Grandes Ligas y lo besa efusivamente, aceptando la petición matrimonial.

Según Correa estaba muy confiado en que la exreina le dijera que sí. "Yo decía: wow. Era presión doble. Tenía que ganar la Serie Mundial y tenía que asegurarme que me iba a decir que sí, pero estaba muy confiado, de verdad".

Este explicó que el tipo de relación que "teníamos era una bien divertida, y a parte de casarnos próximamente, somos mejores amigos, y de verdad que eso es lo más importante".

En cuanto a la planificación de la boda, Correa adelantó que: queremos para diciembre 2019, aunque "todavía no tenemos la fecha exacta".

De lo que sí no hay duda es que quieren una buena música y comida. Asímismo dijo que le gustaría contratar a los cantantes Marc Anthony, Romeo Santos y Daddy Yankee.

Revive el momento en que la pareja se comprometió: