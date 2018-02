Lin-Manuel Miranda comparte tierna foto con su hijo

El dramaturgo y músico boricua Lin-Manuel Miranda compartió una tierna foto junto a su segundo hijo recién nacido

En la imagen publicada en su cuenta de Twitter, Miranda aparece con su hijo Francisco dormido en su pecho, y escribió la siguiente cita:“I didn’t realize babies come with hats”, de Toby Ziegler de la famosa serie "The West Wing".

El pequeño nació a principios de febrero.