Venta de compañía de Weinstein en el aire tras demanda

El fiscal general de Nueva York dijo el lunes que ejecutivos del estudio de cine de Harvey Weinstein permitieron y encubrieron docenas de denuncias de conducta sexual inapropiada contra el magnate de Hollywood y que cualquier venta de la compañía debe incluir una compensación para las víctimas y protecciones para los empleados.

El fiscal general Eric Schneiderman dijo que su oficina presentó una demanda contra la compañía el domingo, mientras un acuerdo estaba por cerrarse, para asegurarse de que los compradores potenciales conozcan el alcance de los "patrones perversos de actividad ilegal" en The Weinstein Co. y asegurarse de que los ejecutivos involucrados en el presunto encubrimiento sean despedidos.

Schneiderman dijo que una oferta de un grupo encabezado por la extitular de la Administración Federal de la Pequeña Empresa María Contreras-Sweet habría puesto al ejecutivo de Weinstein Co. David Glasser a cargo de la compañía pese a evidencia de que éste no detuvo a Weinstein y nunca hizo que el departamento de recursos humanos investigara formalmente las denuncias en su contra.

Schneiderman dijo que una investigación de cuatro meses realizada por su oficina descubrió "una cultura corporativa perversa que permitió, fomentó y sostuvo años de conducta abusiva que debió haber sido desmantelada por cualquier oficial corporativo con sentido de integridad".

"Nunca vimos nada tan vil como lo que hemos visto aquí", dijo Schneiderman.

Glasser y The Weinstein Company no respondieron de inmediato mensajes en busca de comentarios.

Schneiderman dijo que no se opone a la venta de la compañía detrás de películas galardonadas como "The King's Speech" (“El discurso del rey”) y "Silver Linings Playbook" (“Los juegos del destino”), pero que cualquier acuerdo debe incluir garantías de compensación financiera para las mujeres que dicen que fueron acosadas o abusadas por Weinstein.

Dijo que documentos que su oficina revisó durante la investigación mostraron que la oferta de Contreras-Sweet no incluye ninguna referencia a un fondo de compensación para víctimas y que en vez se apoya en políticas de seguro y una carta de crédito que se iría en costes legales y otros gastos, señaló Schneiderman.

Con el trato también se hubieran mantenido los acuerdos de confidencialidad, lo que evitaría que las acusadoras hablen públicamente sobre la supuesta conducta inapropiada de Weinstein, dijo el fiscal.

"Cualquier prospecto comprador que esté interesado en pasar la página y hacer lo correcto por los empleados (de Weinstein Co.) y las víctimas que fueron abusadas por años, puede arreglar y arreglará estos problemas con el acuerdo", dijo Schneiderman. "No nos interpondremos en su camino".

Schneiderman dijo que los abogados de Contreras-Sweet dijeron a su oficina que no se reunirían con él porque Weinstein Co. no lo permitiría. Dijo que Contreras-Sweet tuvo una breve conversación con uno de sus abogados el domingo pero que nunca hizo una llamada prometida.

"No ha habido ningún esfuerzo de parte de ella para cooperar con nosotros", dijo Schneiderman. "De hecho, su abogado dijo, '¿por qué deberíamos hablar con usted?"".

Representantes de Contreras-Sweet no respondieron emails y mensajes telefónicos de la AP.

La demanda, presentada en la corte estatal, acusa a Weinstein de acoso sexual "repetido y persistente" contra empleadas mujeres, en violación con leyes estatales de empleo y de derechos civiles. Dijo que la compañía tenía un ambiente de "acoso sexual, intimidación, y discriminación perversos".

Harvey Weinstein ha negado cualquier denuncia de sexo no consensual. Su abogado en Nueva York, Ben Brafman, emitió un comunicado el domingo diciendo que muchos de los alegatos en su contra "carecen de mérito".

Jason Squire, el editor de The Movie Business Book, dijo que el extenso archivo cinematográfico de Weinstein Co. hace que la compañía siga siendo atractiva para compradores potenciales a precio de liquidación porque proveería una fuente perenne de ingresos con material que puede ser adaptado a tecnologías y plataformas emergentes.

Las exigencias de Schneiderman de un fondo de compensación considerable para las víctimas podrían hacer que la adquisición sea demasiado costosa para el grupo de Contreras-Sweet, dijo Squire. De ser así, la junta directiva de Weinstein Co. tendría que decidir si baja el precio o "si sencillamente no vale la pena y se va a la bancarrota", dijo.

La venta de la compañía es considerada clave para evitar la quiebra, lo que haría más difícil que las víctimas obtengan cualquier tipo de compensación.

The Weinstein Co. ha pasado a vender la mayoría de sus bienes más lucrativos a raíz del escándalo. El año pasado, Warner Bros. adquirió los derechos de distribución de la película "Paddington 2" por más de 30 millones de dólares.