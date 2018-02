Elwood Cruz sale de ABC temporeramente

El presentador del programa EN RÉCORD de ABC5, Elwood Cruz ha estado ausente hace un tiempo del espacio televisivo, lo que ha preocupado a su fanaticada.

Según confirmó el presidente del canal, José A. Vizcarrondo, mediante declaraciones escritas: “Estamos otorgando a Elwood el tiempo que necesite para que atienda su salud. Nuestro equipo de producción ha coordinado la visita de varios compañeros periodistas para fungir como anfitriones de EN RÉCORD en lo que Cruz regresa a sus labores en ABC5”.

Por su parte, Cruz compartió el siguiente mensaje para sus compañeros y la audiencia del programa: “Por los pasados dos meses y por primera vez en mi vida profesional he estado alejado de las cámaras y del trabajo que he realizado con amor, entrega y pasión por 32 años. Esto se debe a una condición de salud que aún está en evaluación y que ha afectado mi capacidad de locución. Agradezco a mi familia, a todos los televidentes, compañeros de trabajo y amigos por su preocupación y apoyo, a todos los profesionales de la salud que han puesto su máximo empeño y profesionalismo para tratar la condición y a la empresa Telecinco Inc. y su canal ABC5 Puerto Rico, en el cual llevo más de tres años laborando, por la confianza y respaldo que me han dado para poder atender mi salud. Conociendo del cariño de todos mis compañeros de los medios hacia mi persona les pido humildemente espacio para continuar con el tratamiento y sabemos que, con la ayuda de Dios, los médicos y las oraciones de todos ustedes pronto estaré de regreso en mi casa ABC5 Puerto Rico. Estamos más que confiados que muy pronto regresaremos con más energía y fuerza para llevarles la información y el análisis responsable y profesional que nos caracteriza. Gracias, bendiciones y recuerden…aquí todo queda En Récord”.

El programa EN RÉCORD va al aire por ABC5, de lunes a viernes, a las ocho de la noche por antena en el canal 5.2, Liberty 15 SD y 215, DirecTV 172, Dish 20 y Claro TV 17 SD y 1017 HD.