"Los 40 nunca se sintieron tan bien": Don Omar está de cumpleaños

El cantante de reggaetón William Omar Landrón Rivera –conocido como Don Omar– está celebrando hoy la vida.

Y es que hoy alcanzó los 40 años de vida y lo celebró con un mensaje en sus redes sociales dedicado a sus fanáticos por el cariño que le han brindado a través de su carrera musical.

Tampoco imaginó que se sentiría en tan buen ánimo cuando llegara a esta edad.

"Los 40 nunca se sintieron tan bien… gracias por todos los mensajes, las felicitaciones y el cariño que me envian, ustedes son los mejores!", escribió en su cuenta oficial de Twitter junto a una foto suya.

De sus 40 años, veinte los ha pasado en la industria musical. 'El rey del reggatón' ha logrado cautivar a millones de seguidores alrededor del mundo y han popularizado grandes éxitos urbanos que ha sabido fusionar con varios géneros del Caribe.

20 años de mucha música

Vayamos en un recorrido por la historia y sus primeras andanzas.

Lo primero que tenemos que saber es que, antes de convertirse en cantante, "El hijo de Toñita" se destacó como pastor evangélico durante cuatro años. Es más, su primera producción fue cristiana en 1996 con el álbum Génesis en un dúo llamado Osito y Omar.

Posteriormente, en 1999, debutó fuera de los ámbitos religiosos con varias canciones del disco Major League, I’m the present: DJ Frank presenta Yanuri.

Luego, participó del producto musical Grayskull II en la canción "Te estás calentando" junto al exreggaetonero Héctor 'El Father'.

El natural de Villa Palmera participó de otras producciones como: DJ Dicky, No Fear 4 (2002) con el tema "Suéltate conmigo"; en Los matadores del género (2002) con "Pasto y pelea"; y en Desafío (2003) de Luny Tunes con "Míralos".

Para el 2003 se estrenó como solista con su primer disco The Last Don con el cual recibió un álbum de platino. En la producción participó Daddy Yankee, Glory y Héctor 'El Father'.

Para ese mismo año se revelaron alegados vínculos con el narcotraficante Ángel Ayala Vázquez –conocido como Angelo Millones y Boster. Don Omar participó de varias presentaciones que organizó Millones.

El 7 de septiembre de 2004 el artista durmió en la cárcel luego de que fuera detenido por la Policía y le incautaran una pistola calibre .40 sin licencia y con el número de serie mutilado. También, poseía varios cigarrillos de marihuana y una onza de cocaína. En 2008 fue absuelto de los cargos. Esta experiencia inspiró temas como: 'Los bandoleros' y 'Repórtense'.

Para el 2005, Landrón Rivera acusó a Raymond Ayala –conocido como Daddy Yankee– de, alegadamente, haber pagado sobre $200 mil para que lo sacaran del Festival Presidente en República Dominicana.

La segunda producción de Don Omar fue King of Kings (2006) incluye temas como: "Angelito", "Infieles" y "Muñecas de porcelana".

En 2007 el cantautor comenzó una relación con la presentadora del tiempo Jackie Guerrido. El romance se vio empañado a finales de ese año luego de que una trabajadora sexual argentina asegurara que el artista no le había pagado por sus servicios. Sin embargo, se casaron en el 2008.

Tras varias vistas, en marzo de 2008 el Tribunal de Primera Instancia de Caguas determinó que Don Omar tenía que pagar unos $2,000 de pensión a su hija, Gina, tal y como lo hacía con sus dos hijos varones.

En la tercera producción, iDon (2009), el cantante se inclina hacia los sonidos electrónicos con canciones como: "Virtual Diva" y "Sexy robótica".

En el 2009, Don Omar debutó como actor en la pantalla grande al interpretar a Rico Santos en la serie Fast & Furious. Volvió a salir en la quinta y octava entrega de las aclamadas películas.

La cuarta producción de Don salió en noviembre de 2010: Meet the Orphans. El producto musical incluye el tema "Danza kuduro", junto al cantante portugués Lucenzo. Además, hizo las pases con Daddy Yankee y relanzó "Hasta abajo".Entonces, se separó en 2010 de Guerrido y comenzó a publicar mensajes a través de su cuenta de Twitter. En uno de ellos "amenazó" a la presentadora y le dio un plazo de 72 horas para que se comunicara con él. La acción provocó que la mujer interpusiera una denuncia por violencia de género y pidió una orden de restricción. El divorcio entre ambos se concretó en agosto de 2013.

Más adelante, produjo Meet The Orphans 2: The New Generation (2012) en la cual colaboró Natti Natasha y Juan Magán y ganó dos Grammy Latino por Mejor álbum de música urbana y Mejor canción urbana con "Hasta que salga el sol".

En 2014 volvió a protagonizar un enfrentamiento con la justicia luego de que fuera detenido y acusado por violencia doméstica, maltrato y apuntarle con un arma de fuego ilegal a su expareja, Rebeca López. No obstante, salió en libertad con grillete electrónico.

Al año siguiente, lanzó The Last Don 2 (2015), en el que incluye colaboraciones con Daddy Yankee, Wisin, Tego Calderón e Ivy Queen. Posterior a esto, se embarcó en una gira de espectáculos junto a Daddy Yankke "The Kingdom" en los cuales compitieron para ver cuál era el verdadero rey del reggaetón.

A pesar de que el año pasado anunció que comenzaría su última gira "Forever King… The Last Tour" tuvo que ser cancelada por la devastación causada por el huracán María.