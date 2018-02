Eligen a El Yunque como mejor atracción caribeña

A pesar de haber sufrido el embate feroz del huracán María, la belleza e interés del bosque nacional El Yunque cautivó a los lectores de un medio estadounidense para elegirlo como la mejor atracción caribeña.

Así lo anunció USA Today en su portal, luego de varias semanas de votación en sus plataformas.

De igual forma, los lectores escogieron al Viejo San Juan como la segunda mejor atracción en ese renglón.

Mientras, Puerto Rico logró capturar otros reconocimientos en cuatro divisiones más. En la de mejor bar playero, Tamboo Bar & Seaside Grill en Rincón se alzó con el primer lugar; y en el mejor punto de buceo en el Caribe, Isla Mona obtuvo el tercer lugar.

Igualmente, el campo este de golf en la playa de Dorado recogió los votos para finalizar sexto lugar entre los mejores lugares para golfear; y la Casa Bacardí acabó en segundo lugar —por debajo de Haití— como la mejor destilería de ron en la zona.

"El Yunque puede que todavía se este recuperando, pero el amor por nuestro bosque es mucho más fuerte… Gracias por su voto y su apoyo a nuestro querido lugar natural", escribió la campaña turística See Puerto Rico, afiliada a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, en su cuenta oficial de Twitter.

Según explicó USA Today, los 20 nominados fueron escogidos por expertos y editores, pero los resultados finales fueron a voto popular.

Let's all raise our glasses in the air for Tamboo Bar & Seaside Grill , WINNER of BEST CARIBBEAN BEACH BAR by @USATODAY and @10Best. This Rincón classic serves up seafood and sunsets you have to experience for yourself!

📸 EJK pic.twitter.com/oFgigWgjhS

— See Puerto Rico (@SeePuertoRico) February 9, 2018