El lunes tuve la oportunidad de hablar un ratito con esta hermosura de niñita. Entrevisté a la primera dama, pero justo dsps la “primera hija” fue y se sentó a hablar conmigo. Su inocencia y elocuencia fue un momento de mucha ternura. Dios la bendiga enormemente. #ClaudiaBeatriz <3

A post shared by Jay Fonseca (@jayfonsecapr) on Feb 7, 2018 at 6:28pm PST