Maripily Rivera revela detalles de su nuevo galán

La empresaria y modelo Maripily Rivera habló de su nuevo galán, aunque confirmó que sigue soltera.

"Maripily está soltera, pero no está soltera. Yo tengo una relación hace tres o cuatro años con una persona que viaja mucho, que es empresario, que no me da la gana presentar", sostuvo la ponceña en entrevista con "Dando candela" (Telemundo).

Además, dijo que continuará su vida de soltería, aunque aceptó que el misterioso hombre le ha propuesto matrimonio en varias ocasiones.

"La gente es envidiosa y negativa. Cuando la gente te ve feliz le molesta y quedamos entre él y yo, que iba a seguir mi vida de soltera y normal. Me ha ofrecido matrimonio tres veces y que me vaya a vivir a Londres con él y le he dicho que no. Es italiano, es empresario y ya", añadió.

Video recomendado: