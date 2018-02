Destronados "Luisito" y Desireé de Miss Universe P. R.

El productor Luis "Luisito" Vigoreaux y la ex reina de belleza, Desireé Lowry, quedaron fuera de la dirección de Miss Universe Puerto Rico, luego que la nueva organización de Miss Universo otorgara sus derechos a Wapa TV.

"Sí, el viernes nos hicieron una llamada la gente del concurso que en base a unas negociaciones que se habían hecho con Wapa, los que tienen la franquicia nueva, pues entonces ahora no nos renovaron el contrato. El contrato de nosotros es uno anual, que se renueva todos los años", dijo Vigoreaux en entrevista con "El circo de la Mega" (106.9FM).

Este dijo, además, que esta semana sostendrá una reunión con Wapa TV para saber si quieren que él y Desiree sigan de alguna forma involucrados con el certamen. "Surgió una negociación grande entre Wapa y la compañía que es dueña del concurso. Son decisiones corporativas y uno tiene que ajustarse a ellas.", indicó el también animador.

Por su parte, Lowry sostuvo a través de declaraciones escritas que se sentía “triste” y “orgullosa” ante la situación."Siempre estaré orgullosa de nuestros logros y candidatas todas dignas representantes de PR. Agradecida de haber tenido la encomienda y aunque triste, positiva con mis proyectos actuales-confío en q lo mejor está por venir. No daré más declaraciones por el momento" (sic.), escribió la cuarta finalista de Miss Universo 1995.

Bajo la tutela de Lowry, quien tenía la franquicia local desde 2009, las candidatas de Puerto Rico clasificaron en 2009 (Mayra Matos) , 2010 (Mariana Vicente), 2011 (Viviana Ortiz Pastrana) y 2013 (Monic Marie Pérez). Las delegadas boricuas no caen en el cuadro de semifinalistas desde que Pérez llegó al Top 16 en Moscú, Rusia.

Bodine Koehler (2012), Gabriela Berríos (2014), Catalina Morales (2015), Brenda Azaria Jiménez (2016) y Danna Hernández (2017) no llegaron al cuadro de semifinalistas en sus respectivas ediciones. Sin embargo, Berríos cargó con el premio de Miss Fotogénica en el certamen que se realizó en la ciudad de Doral, en Florida. Ese año ganó la colombiana Paulina Vega Dieppa, quien era compañera de cuarto de la puertorriqueña.

Reacciones

La estilista dominicana Magali Febles celebró la noticia de que Lowry y Vigoreaux ya no estarán al frente de la organización de Miss Universe Puerto Rico "Hoy se bebe! Hoy se celebra! "Hoy damos gracias a Dios"" (sic.), escribió la actual tenedora de Miss República Dominicana Universo en cuenta de Facebook.

De la mano de Febles, la isla alcanzó la corona de Miss Universo con Denise Quiñones August y Zuleyka Jerris Rivera. La primera se coronó el 11 de mayo de 2001 en Bayamón, siendo la primera mujer no estadounidense que gana en su país, mientras Rivera logró el cetro en la ciudad de Los Angeles, California en 2006.

Mientras, Kristhielee Caride Santiago, la destituída Miss Universe Puerto Rico 2016, publicó una escueta frase en sus cuentas sociales, pero directa al tema. "Al final el universo conspira a favor de quien no conspira contra nadie…" (sic.), escribió la también modelo y actriz, quien fue despojada de su cetro en marzo 2016 luego de decir en un medio que "no me gustan las cámaras”.

Caride ganó la corona local en noviembre de 2015 y, tras su destitución, fue suplantada por la primera finalista Brenda Azaria Jiménez. Esta fue a Miss Universo 2016, realizado en Filipinas, y no logró clasificar entre las semifinalistas. En 2016, el juez Eduardo Rebollo Casalduc falló a favor de la empresa Puerto Rico Crown Entertaiment, comandada por Lowry y Vigoreaux, tras la demanda que implantó Caride por el mencionado suceso.

Posible sucesor

El experto en reinas de belleza, Héctor Joaquín Colón, suena fuertemente como una de las personas que podría dirigir Miss Universe Puerto Rico.

"Esto es un sueño y un anhelo que tengo desde pequeño. Si a mí Wapa Televisión me da la oportunidad de dirigir este certamen voy a trabajar con fuerza y disciplina. Eso es lo que tenemos que traer al certamen de Miss Puerto Rico. La candidata tiene que responder como si fuera un trabajo. Si me dan la oportunidad, yo le voy a a brindar a la reina elegida, los mejores recursos del país y del extranjero. No podemos tener un equipo de trabajo de amigos”, sostuvo Colón en entrevista con Metro.

Asimismo, declaró que Miss Puerto Rico debe ser una mujer "con calidad de estrella, más allá de una reina" y que el nuevo o nueva líder del certamen debe tener claro en "no ser protagonista".

"Tiene que tener ese elemento extra, sorpresa. Tiene que tener una historia real, no una historia creada. Aquí la clave está en que la reina reciba todo lo que necesita, recursos, elementos, pero la idea central es que reciba lo mejor de lo mejor. Si eres director te tienes que quedar atrás, ella es la protagonista y ella es la imagen del certamen. El director está ahí para ser una guía", añadió el puertorriqueño, quien ha viajado a más de 40 países para cubrir certámenes de belleza.

Metro se comunicó con Wapa TV y comunicaron que no emitirían declaraciones sobre el asunto por el momento.