Boricuas interpretan The Greatest Showman y llega hasta Hugh Jackman

¡De Puerto Rico pa' Hollywood!

El actor australiano Hugh Jackman quedó complacido con una interpretación de su más reciente musical The Greatest Showman que realizaron estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón.

El video, dramatizado cómicamente, fue colgado a la red social Facebook y Jackman lo compartió en su página oficial.

"¡Una de las mejores recreaciones que he tenido el placer de ver! #amilliondreams #showman #soundtrack Greatest Showman Keala Settle #Gracey #PasekandPaul", escribió el ganador de un Globo de Oro por su papel en Los miserables.

La actriz Keala Settle también compartió el video en su cuenta oficial de Twitter, mientras alentaba a los puertorriqueños a mantenerse positivos ante la crisis ocasionada por los huracanes de septiembre.

"¡¡¡AHÍ ESTÁ!!! Quiero que sepas que vi esto en la página de un fan y lloré! PR, sé que todavía están luchando después del huracán para mantenerse positivo y esperanzado. Esto me hizo llorar con humildad. ¡Canta y deja que la luz interior continúe llevándote cada día! @RealHughJackman", escribió la actriz.

THERE IT IS!!! I want you to know I saw this on a fan page and I wept! PR, I know you are still fighting post-hurricane to stay positive and hopeful. & this made me weep with humility. Sing on and let that light within continue to carry you thru each day! @RealHughJackman https://t.co/TeJIaEqrxl

