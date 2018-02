Zuleyka dolida tras duras críticas por presentación en los Grammy

La actriz y ex Miss Universo boricua, Zuleyka Jerris Rivera, aceptó que le dolieron las críticas que recibió tras su presentación en los Grammy 2018 el pasado domingo. La ceremonia se realizó en la ciudad de Nueva York.

"Cuando yo empieza a cantar, me van a ver durante toda la canción. ¿Qué tal? Siempre van haber nervios. El día que yo dejé de tener nervios ese es el día que me voy a retirar. Son unos nervios deliciosos. Es una adrenalina que me fascina sentirla cada vez que voy a salir al escenario", dijo Rivera en entrevista con "Dando candela" (Telemundo).

La joven de 30 años añadió que: "Debemos sentirnos orgullosos de que hayan tres personas después de 30 años, representando a todos los hispanos. Sigue siendo algo grande. Me dolió profundamente, pero entiendo porque no todos entienden a lo mejor el nivel de lo que fue la presentación de los latinos como fue en el escenario de los Grammy. Seguimos demostrándole al mundo el sabor latino lo acepten o no lo acepten".

Sobre el movimiento del #DuraChallenge que se ha vuelto viral en redes sociales la pasada semana, la ex beldad sostuvo que no quiere competir "con nadie". "Aquí no hay que hacer competencia. Hay que sentirse y saborear la música. Ese es el disfrute de esto".

Zuleyka reveló que seguirá trabajando para llevar el nombre de la isla a diferentes rincones del universo. "Vamos a seguir trabajando fuertemente para representar a Puerto Rico, a esa bandera y el sabor de todos nosotros"

Video recomendado: