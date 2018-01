Shalimar Rivera se suma al #DuraChallenge

Ajajajajaja perdóname te lo tenia que decir… estás DURA.. @daddyyankee apoyando lo nuestro… BUENAS NOCHES!!! ⭐️ sin competir.. @zuleykarivera esta DURA!!! 💪🏽

A post shared by Shalimar Rivera (@shalimarrivera) on Jan 25, 2018 at 7:32pm PST