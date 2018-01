Desde este próximo lunes 29 de enero comienza la venta del espectáculo familiar “Disney On Ice presenta Reach for the Stars” que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en el Coliseo de Puerto Rico y del 14 al 17 de junio en el Coliseo de Arecibo.

La magia se desatará con las hermanas de la realeza: Anna y Elsa, y el divertido muñeco de nieve, Olaf, mientras cantan canciones cautivadoras como “In Summer” y “Let it Go”.

El público disfrutará de un mundo de burbujas cuando Sebastián toque con su banda de crustáceos y las Hijas de Tritón se sumerjan bajo el mar mientras presentan a Ariel en un montaje Pop de los 80’.

Seguirán a los personajes y un coro de inofensivos rufianes, cuando reciban la visita de la enérgica Rapunzel y su encantador aliado, Flynn Rider, en su viaje para ver las luces flotantes.

Podrá revivir una fábula ancestral en la que Bella abre su corazón a nuevas aventuras mientras los objetos encantados de la Bestia tomen el centro del escenario para un deslumbrante espectáculo de patinaje.

La familia descubrirá hazañas involvidables cuando “Disney On Ice presenta Reach for the Stars” estrene en San Juan y Arecibo.

Los boletos para las funciones del 6 al 10 de junio en el Coliseo de Puerto Rico están a la venta en Ticketpop (787) 294-0001, www.ticketpop.com , en sus puntos de ventas Walmart y Amigo y en la boletería del Coliseo.