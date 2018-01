Daniel Calveti: “Enamora’o” de su boricua

El cantautor de música sacra Daniel Calveti vive enamorado de su esposa Shari y de Puerto Rico. Así lo expresa el evangelista que compuso precisamente el sencillo “Enamora’o”, que dedicó a su compañera de vida, utilizando la jerga boricua y vestido de ritmos latinos, como el son, el boogaloo y el chachachá.

“Los que me conocen saben lo enamorado y romántico que soy con ella, y me gusta verla feliz. Creo que el amor viene de Dios. No es algo que nosotros producimos. Aprendimos a amar porque Dios, a través de su hijo Jesucristo, nos amó en la cruz del calvario. Ese amor no solo se plasma en salvación, sino en nuestro amor al prójimo. Tenemos que expresar nuestro amor al prójimo, y a mí me tocó la dicha de conocer a una mujer espectacular, que ha sido de mucha bendición en mi vida”, compartió en entrevista con Metro.

Calveti, quien recientemente ofreció un concierto gratuito a casa llena en el Choliseo para animar a los puertorriqueños tras la devastación del huracán María en la isla, relató que su esposa se emocionó al escuchar por primera vez la canción porque “no es un género que yo canto”.

“Me salió así (en referencia al ritmo), y tuve que buscar ayuda de otros músicos, como el reconocido productor y arreglista colombiano Juan José Díaz. Por otro lado, la composición se hizo en metáforas utilizando vocabulario puertorriqueño porque Shari es boricua y yo amo a Puerto Rico”, explicó.

En la producción musical también colaboraron Jarly Cantillo (baby bass); Rafael Gavilán (trompeta); Richie Flores (percusión); Armando Colón (flauta); y Luis Guillermo Díaz (mezcla y master).

“El matrimonio no es una carga, el matrimonio es un oasis para fortalecerse. Es algo inexplicable, pero existe una dicha bien grande en amar y ser amado. Particularmente, le digo a Shari, que ella es uno de mis mejores regalos y por eso le canto. Ella tiene mi exclusividad. Se escucha bien romántico, pero es la verdad”, expresó entusiasmado al aclarar que “Enamora’o” está disponible en todas las plataformas digitales.

Asimismo, adelantó que producirá el video musical de la canción en la tierra de su amada. Sin embargo, espera que resplandezca nuevamente el verdor de Borinquen.

“Comenzamos con un video lyric, que ya se encuentra en mi canal de YouTube, pero prontito vamos a grabar un video que capture las bellezas de nuestra isla, que sé que van a disfrutar muchísimo”.

En agosto de 2017, Calveti presentó Habla sobre mí, un disco de alabanzas y adoración para descarga gratuita; y a principios de marzo, lanzará su primer libro para matrimonios, que escribió en colaboración con su esposa.

Información

Lucha contra el tráfico humano

Shari y Daniel Calveti son embajadores de SOS Internacional, organización que lleva más de 25 años luchando en contra del tráfico humano. Para más información puede acceder sos.danielcalveti.org.

Otros proyectos

Se espera el libro que ambos escribieron en coautoría.

Música

Tanto su disco Habla sobre mí ,como el sencillo Enamora’o, están disponibles en todas las plataformas digitales.

Para más información acceda su sitio web www.danielcalveti.com.