Chanty Vargas continúa firme con sus proyectos

Chanty Vargas sabe salir airosa ante cualquier panaroma que le presenta la vida. Así lo asegura la exconductora del programa de televisión Descara’o por la noche, de Mega TV, que fue cancelado recientemente.

La también comerciante, que cuenta con su propio negocio de Fierce And Fashion, próximamente emprenderá una nueva faceta como conferenciante para ayudar a las mujeres a desarrollarse como empresarias.

“Sé que suena raro lo que voy a decir, pero sinceramente mi reacción a la cancelación del programa fue positiva porque pensé rápido cuál sería el próximo paso. Luego te da miedo y te entra la inseguridad de qué va a pasar, porque me quedé sin empleo. Pero, sinceramente, lo tomé todo de forma positiva”, aseguró en entrevista con Metro.

Según reveló, el mismo día que recibió la notificación de la cancelación, esa misma noche recibió una oferta para realizar un nuevo proyecto.

Sin embargo, no quiso revelar más detalles porque “se está montado”.

“Actualmente, estamos en el plan de trabajo. Lo que sí puedo adelantar es que tiene que ver con cámara y acción”, indicó.

“Será sorpresa, pero ahora mismo estoy trabajando en lo que es mi otra entrada de dinero, que es mi negocio (venta a consignación). Estoy dándole duro a mi negocio para que las vendedoras se manifiesten y, a la vez, estoy generando empleos. A mí me dejaron sin trabajo, pero yo estoy dando trabajo a las vendedoras”.

“La meta de este año es expandir Fierce And Fashion alrededor de la isla”, adelantó, al establecer que el negocio cumple tres años y ha empleado a más de 300 mujeres.

Inclinada a desarrollar la autogestión, sostuvo que cada persona tiene en sus manos las herramientas para poder desarrollar sus propias metas.

“Todo está en nuestras manos y se trata de cuándo vas a tomar la decisión. Es actuar y luchar por tus metas. Soy partidaria de que, si no hay trabajo, yo voy hacer mi trabajo. No voy a sentarme a que alguien me llame, yo misma voy abrir la puerta”, puntualizó.

La multifacética, aunque se considera “una mujer de negocios”, tampoco se cierra las puertas a nuevas oportunidades en los medios de comunicación masiva.