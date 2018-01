Para el cineasta y actor puertorriqueño Jacobo Morales, Israel “Shorty” Castro, es uno de los artistas que más hondo a calado en el pueblo y en sus compañeros, al destacar su valentía y lealtad con sus compañeros.

“A sus excepcionales cualidades en la comedia, debo añadir algo que me resulta inspirador, y es que era muy valiente. Tenía un gran valor personal, y ¿cómo se demuestra esto? No es en una confrontación física con alguien, sino mediante la fidelidad a sus compañeros y a la amistad, que lo llevaban a tomar decisiones que me resultan inspiradoras y que jamás olvidaré… Además de sus cualidades personales, vivirá siempre en mi memoria y en la memoria colectiva la calidad humana de Shorty Castro”, destacó Morales.

Sus expresiones se hicieron precisamente al anunciar el reestreno de la comedia familiar puertorriqueña Broche de oro: comienzos, que estuvo en cartelera durante en septiembre del pasado año, días antes que azotara el huracán María a la isla.

De hecho, este fue el último trabajo del querido Shorty, a quien se le dedicará el reestreno como homenaje póstumo; un personaje que lo presenta como actor dramático, otra faceta en su colosal trayectoria actoral.

Para Raúl Machard Sánchez, guionista, director y editor del largometraje, que se presentará en cartelera desde el 25 de enero en Plaza Las Américas, Plaza del Sol y Montehiedra, Shorty “es el corazón de la película”.

“Es este personaje que conecta y estimula al personaje de Rafael (Jacobo Morales) a batallar, a quien no importa que las condiciones no sean las mejores, no nos podemos dejar vencer y tenemos que luchar por mejorar”, dijo el cineasta a Metro.

Esta es la precuela a la exitosa Broche de oro (2012), que narra cómo se conocieron los personajes Rafael, Pablo y Anselmo. El largometraje recoge los eventos que llevaron a la gran amistad entre estos tres residentes de un asilo.

Según anunció la casa Do More Productions, la película también podría llegar a salas de cine independientes, y estrenará el 1.o. de febrero en República Dominicana.

“Hacer cine en Puerto Rico es muy difícil, y no podemos competir con el presupuesto de las películas de Hollywood. Pero está película es de gran calidad, y no se trata de apoyar el cine puertorriqueño por el “ay bendito”. Los espectadores se van a reír muchísimo y tiene un mensaje familiar importante”, comunicó Machard Sánchez.

Por otro lado, la actriz y comediante Noelia Crespo, reforzó que Shorty “es un ejemplo de lo que es un verdadero comediante, los que hacen reír de forma sana”.

Broche de Oro: comienzos

• Fue galardonada como la mejor película en la séptima edición del International Puerto Rican Heritage Film Festival, el año pasado en la ciudad de Nueva York. Además, el actor Jacobo Morales, protagonista del largometraje, recibió el premio Lifetime Achievement Award de dicho festival por su carrera como actor, director y escritor.

• A partir del martes 30 de enero, WIPR transmitirá varios programas de Estudio Actoral, relacionados con los actores de la cinta, comenzando con Israel “Shorty” Castro.