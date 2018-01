Tego Calderón cancela concierto en las SanSe por una "situación personal"

Las Fiestas de la Calle San Sebastián extrañarán en esta ocasión a uno de los artistas que siempre pone a bailar al público en el último día del evento, debido a que esta vez Tego Calderón canceló su presentación por una "situación personal" que no lo permitirá estar en tarima.

Tegui Carlos Calderón Rosario —nombre de pila del artista— estaba pautado para motivar a los asistentes de las SanSe con sus hits de "Métele Sazón", "Guasa, guasa", "El que sabe, sabe", "Pa' que retozen", entre otros.

"Puerto Rico hoy no me estaré presentando en las fiestas de la calle San Sebastián, pues como todo el mundo sabe estoy pasando por una situación personal la cual no me permite brindarles el ánimo, la alegría ni el show que ustedes merecen; respeto y mis disculpas espero poder estar con ustedes el próximo año (sic)", escribió el exitoso cantante en su cuenta oficial de Facebook.

De acuerdo con información que ha salido en las redes sociales, la cancelación se debe al proceso de divorcio por el cual Calderón y su esposa, Michelle Peterbauer Roldán, están pasando.

Tego visitaría hoy la Plaza V Centenario de 7:15 de la noche a 8:00 de la noche, dando paso al gran cierre de las fiestas con que estaría a cargo de Olga Tañón.

Al momento, no se ha informado quién reemplazaría al cantante en tarima.

Mientras, Carmen Yulín Cruz —alcaldesa de San Juan— decidió ayer extender una hora más todos los horarios de las tradicionales fiestas para que los asistentes puedan socializar más tiempo.

De esta manera, los horarios quedan como sigue:

Viajes hacia el Viejo San Juan: antes eran hasta las 8pm y ahora serán hasta las 9pm Viajes de regreso desde el Viejo San Juan: antes eran hasta las 1am y ahora serán hasta las 2am Los comercios podrán estar operando hasta las 1am, en lugar de hasta la medianoche como estaba estipulado

Mientras, hoy el transporte colectivo hacia las fiestas finalizará a las 9 de la noche, mientras que el de vuelta acabará a la medianoche —una hora más de lo programado. Igualmente, los negocios podrán mantener a su clientela hasta las 11 de la noche y no hasta las 10 de la noche como primero decían las reglas.