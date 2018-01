Conoce más de Miss Mundo de Puerto Rico 2018

La joven de 24 años Dayanara Martínez Rosado se convirtió la noche del miércoles en la nueva Miss Mundo de Puerto Rico 2018 en una velada que se realizó en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Esta se impuso a 20 beldades de diversas parte de la isla, para así representarnos en Miss Mundo 2018 que se llevará a cabo a finales de año en China.

Martínez Rosado posee un bachillerato en Biología de la Universidad Syracuse en Nueva York y actualmente cursa su maestría en el Recinto de Ciencias Médicas en Río Piedras. Además, es una conocida modelo de diversas marcas de belleza.

La joven boricua es cantante, toca piano y ha realizado varias obras teatrales.

Como primera finalista quedó Miss Trujillo Alto, Mónica Serrano, y Miss Ponce, Yarelis Salgado, segunda finalista. Mientras, el cuadro de las cinco finalistas estuvo completado por las delegadas de Comerío y Cayey.

La nueva reina, quien habla inglés, francés y español, fue coronada por la segunda puertorriqueña en lograr el título internacional de Miss Mundo, Stephanie del Valle, y Miss Mundo de Puerto Rico 2016, Stephanie Román.

Del Valle, quien entregó su cetro a la india Manushi Chhillar en diciembre de 2017, aseguró que seguirá trabajando con la organización de Miss Mundo y su fundación de Beauty with the purpose.

Puerto Rico no tuvo representación en el certamen que ganó Chhillar luego que la organización local tomara la decisión de no enviar candidata tras el azote del huracán María. El fuerte ciclón no permitió que se realizara la coronación de Miss Mundo de Puerto Rico 2017 que se postergó para enero de 2018.

