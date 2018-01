"Ya es zombi": El repudiado titular de un diario tras muerte de Dolores O'Riordan

Las muestras de dolor tras la repentina muerte de la vocalista de The Cranberries, Dolores O'Riordan, no paran de surgir de distintas partes del mundo. Fanáticos y amantes de la música le dan la despedida a la artista, mientras aún no se han esclarecido las causas de su deceso.

Según el sitio Santa Mónica Observer, la artista murió por envenenamiento con Fentanilo, un medicamento que es un narcótico sintético utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia, tiene una potencia superior a la morfina. Sin embargp, hasta el momento la policia no lo ha confirmado y han dicho que no hay nada sospechoso, hasta el momento, en su muerte.

Entre tanta noticia, hay una portada de un diario que llamó la atención, y no precisamente por el homenaje que le realizaron a la cantante. Resulta que el periódico Metro, de México, tituló con un desafortunado, por decir lo menos, juego de palabras: "Ya es Zombi", haciendo referencia a la popular canción de The Cranberries.

Por supuesto que las críticas desde diversas partes del mundo no se hicieron esperar, tanto que desde las redes sociales del diario borraron la publicación:

@PeriodicoMETRO @HETradio3 @VirginiaDiazR3 a esto se le llama periodismo? Habría q cortarle los dedos al que ha escrito esto, MÁS RESPETO!! pic.twitter.com/7dl15VgNao — Koji (@Koji_bikers) January 17, 2018

@PeriodicoMETRO no sé si se puede ser más repugnante que vosotros. No tenéis tacto ni sensibilidad. https://t.co/sWSEaJRtEU — Violería del Turia (@AsierdeBenito) January 17, 2018

Ridículos, brutos, insensibles e ignorantes. Los periodistas y el director del @PeriodicoMETRO pic.twitter.com/YzGB2m9Tg6 — Tiro (@Tirodopolus) January 16, 2018

Buen día, @PeriodicoMETRO vi su portada y me pareció ofensiva y engañosa. Los zombies son cadáveres resucitados y/o vueltos a la vida, Dolores no ha sido reanimada aún. Sepan la diferencia. pic.twitter.com/pAdyky0rnm — Rafael Arias (@nomesecuestres) January 16, 2018

Hay cosas que simplemente NO tienen madre, como los encabezados del @PeriodicoMETRO . 🤐#FelizMartes pic.twitter.com/CsOdoauVmU — ALEJANDRO POLANCO (@POLANCOMUNICA) January 16, 2018

#YaNoAguanto a los estupidos periódicos amarillistas… pésimo Título y total falta de respeto del @PeriodicoMETRO referirse así de la muerte Dolores de #TheCranberries. #YaEsZombie tú pinch$&@?#%€£ madr$&@#%€£¥… pic.twitter.com/mtRWkyYzQ9 — MAX HEREDIA (@maxfreixenet) January 16, 2018

Oigan @PeriodicoMETRO me encantan sus titulares pero tantita madre! pic.twitter.com/WrIRtL6dTm — Alex Encías Sangrantes Miko (@Alexmiko) January 16, 2018