Dejan vestida y alborotada a Indy Flow

Muchas gracias, por la oportunidad maestro @SergioGeorge y #CesarSaintz mis respetos siempre. Traté de comunicarme via teléfono, y no contestaron, Entiendo que son personas ocupadas y capos en lo que hacen, pero No estoy contenta; no hay comunicación, planes ni inversión. Por eso quisiera que por favor me den el Release para yo peliar por mi misma independiente y encontrar la forma, aunque sé que no será facil, pero desde siempre he trabajado sola con mi equipo, y justo pasó lo que tanto no queria. Por eso decido retomar mi carrera y mi destino en mis manos. Bendiciones a Todos. #TratadoDePaz

