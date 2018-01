Deadpool 2, New Mutans y Gambit cambian sus fechas de estreno

La lista de las próximas películas spinoff de los X-Men parece que tendrá un cambio en sus fechas, incluyendo un gran atraso para New Mutants y un estreno anticipado para Deadpool 2.

Según indica The Hollywood Reporter, Deadpool 2 ahora se estrenará en cines el 18 de mayo en vez del 1 de junio, la cual la pone en contra Slenderman y una semana antes de Solo: A Star Wars Story.

Mientras tanto, New Mutants, la cual Fox previamente había programado para estrenarse el 13 de abril, ahora no llegará a cines sino hasta el 22 de febrero de 2019. Con muchas estimaciones esperando que la fusión Fox-Disney tome lugar en 12 meses para ser revisada y aprobada o denegada, no está claro qué sucedería con New Mutants si es que el acuerdo se cierra antes de su estreno.

Finalmente, Gambit ha sido atrasada del 14 de febrero de 2019 al 7 de junio de 2019. Reportes anteriores anunciaron que el director Gore Verbinski dejó la película pero Channing Tatum sigue formando parte como el protagonista.

El razonamiento del cambio en la fecha, explica The Hollywood Reporter, es que los internos del estudio creen que la película funcionará mejor como una película Marvel de verano en vez de una película de inicios de año.