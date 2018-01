Entretenimiento para todos en Dave and Buster’s

El restaurante Dave & Buster’s ostenta más de 40 mil pies cuadrados de arcada de juegos, lo último para ver deportes y ofertas únicas de comida y bebidas bajo un mismo techo. Este será el primer local de la marca en Puerto Rico y el Caribe, y su localidad número 106 en jurisdicción de Estados Unidos.

“Dave & Buster’s ofrece entretenimiento épico en un ambiente dinámico”, dijo Ángel Galarza, gerente general Dave & Buster’s en Bayamón. “Desde nuestro innovador menú y cocteles hasta lo último y máximo en juegos de arcadas que no va a encontrar en ningún otro sitio, y enormes televisores de alta definición en nuestro bar deportivo D&B, anticipamos que seremos el lugar para ir a comer, tomar, jugar y ver deportes en Puerto Rico”, añadió.

En Puerto Rico no existe otra atracción como Dave & Buster’s, donde los invitados podrán experimentar cientos de juegos de arcada, un menú confeccionado por chef, cocteles innovadores y el moderno D&B Sports Bar con decenas de monitores HDTV. Aquí se pueden jugar 140 de los últimos juegos de arcada y desde el lunes 15 de enero hasta el 4 de febrero tendrán, con la compra el mismo día de $10 o más de la Power Card, cuatro juegos gratis: Lane Master, Cruis'n Blast, Air FX y Let’s Bounce. Esas ristras de boletos tan difíciles de acumular se pueden redimir con WIN! para optar por una variedad de premios, incluyendo productos Apple, juegos Xbox, recordatorios deportivos y mucho más!

El apetitoso menú combina la diversión y sabor americano con platillos como el legendario Buffalo Wing Burger & BBBacon Burger (¡con tres tipos de tocinetas!), y platos totalmente nuevos, como los Chicken & Waffle Sliders y When Pigs Fly (cuatro hamburguesas pequeñas de carne desmenuzada de cerdo cocinado lentamente, crujientes tiras de pollo y papitas – todo en una cubeta!).

Dave & Buster’s además ofrece cocteles únicos, que usted nunca ha visto antes! El extenso menú de bebidas incluye favoritos como las piraguas para adultos (Adult Snow Cones), CoronaRitas, Tiki Drinks, Luxe LITs, y la Strawberry Watermelon Margarita hecha con cubitos de hielo con sabor a fresas, Glow Kones con cubitos brillantes y parpadeantes, y los totalmente nuevos cocteles Henny's Tropical Seduction y un LUXE Patron LIT irlandés.

El nuevo local del D&B Sports Bar será lo último en destino para vitorear a los Vaqueros de Bayamón y otros equipos favoritos. Con pantallas donde quiera que alcanza la vista, y asientos “mejores que un estadio”, ¡vas a sentir como si estuvieras en el juego! Podrás completar la experiencia con 22 onzas de cerveza draft selecta por $3.50 y $5 en aperitivos de día de juego todos los domingos de juego, de ahora hasta el 4 de febrero de 2018.

Los especiales que no se deben perder incluyen el Happy Hour (Lun-Vie, 4:30-7pm) y el Late Night Happy Hour (Dom-Jue, 10pm-cierre) durante el cual habrán cocteles a medio precio (¡hasta de marcas reconocidas!), $2.50 por pintas domésticas, $1 menos por 22oz de drafts, descuentos de $1 en copas de vino y de $3 en botellas de vino, 2 For Tuesday ($2 cervezas selectas y tacos, todo el día), y miércoles de juegos a medio precio (todos los juegos a mitad de precio, todo el día).

Dave & Buster’s también contará con múltiples espacios para eventos, proveyendo la atmósfera ideal para cualquier ocasión. Desde eventos corporativos y reuniones a fiestas de cumpleaños y actividades de formación de equipo, el personal de Dave & Buster’s trabajará con cualquier tamaño de actividad y presupuesto para facilitar la planificación de la ocasión de manera que su enfoque esté en la DIVERSIÓN!

Dave & Buster’s está localizado en Plaza del Sol (725 Ave Main Oeste, Bayamón, 00961). El horario de operación será domingo a jueves, de 11 a.m. a 12 a.m., y viernes y sábado de 11 a.m. a 2 a.m. Para más información acceda: daveandbusters.com