A dos años de la partida de David Bowie

Hoy se cumplen dos años desde que el mundo tuvo que aprender a vivir sin David Bowie.

El Duque Blanco hoy tendría 71 años, habría alcanzado a vivir el éxito de su último disco, seguir llevando a su hija al colegio y continuar llenando nuestros enlutados corazones con sus extravagantes novedades.

Ese día, el inesperado tweet remeció al mundo. Fue un cáncer terminal de hígado el culpable de su deceso, una enfermedad que escondió durante 18 meses, exactamente hasta el día de su muerte. Agonizó solo, y sin avisar, se elevó como la estrella negra que siempre fue.

Dos días antes de su fallecimiento, alcanzó a lanzar su disco de despedida "Blackstar", el único de toda su carrera que no llevaba su rostro en la portada. Mientras cantaba "Mira aquí arriba, estoy en el cielo. Tengo cicatrices que no pueden ser vistas", el músico inglés se despedía en silencio del mundo que lo albergó durante 69 años.

Fue transgresor, rebelde, participó en casi 40 películas y pintaba hermosos cuadros, fue polémico e inconformista, también un excelente padre y marido.

Siempre fue impulsivo, un día hace 13 años, estaba fumando en su balcón y comenzó a sentir mucho frío, se sintió tonto, dejó el cigarro, y nunca más volvió a fumar. También fue mimo por un par de años e inspiró la historia de la moda como la conocemos.

Hoy se cumplen 730 días desde que partió el Duque Blanco y quizá ya no lloramos, pero su legado, su leyenda y su talento seguirán vivos para siempre, al menos hasta volver a encontrarlo.

De nacimiento fue David Jones, pero ese nombre ya estaba ocupado por otro artista.

Se decidió por David Bowie, pero no pasó mucho tiempo sin que otra personalidad se apoderara de su cuerpo y de su alma; Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Tao Jones, Hallowen Jack, entre varios más. Su último personaje tenía los ojos vendados y sufría agonizando en una cama de hospital, una despedida en vida que nadie pudo reconocer a tiempo.

Su futuro siempre fue prometedor. A los 12 años ya era un maestro tocando saxofón, tres años después, un inocente puñetazo dejó su pupila dilatada, un plus que lo caracterizó durante el resto de sus días.

A los 17 años fundó la “Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Hombres de Pelo Largo", pues no le gustaba que le llamaran “cariño”.

Su álbum debut lo estrenó en 1967, pero no se hizo conocido hasta la llegada del hombre a la luna, dos años después. En esa ocasión, la BBC utilizó “Space Oditty”, su pegajoso hit, para cubrir el suceso mundial.

Conocido no es lo mismo que famoso, porque su primera canción en alcanzar el número uno en un ranking estadounidense fue en 1975, cuando lanzó “Fame”, compuesta en conjunto con John Lennon.

En fin, Bowie lanzó veinticinco álbumes de estudio y nueve en directo, tres bandas sonoras y 59 videoclips. Se cree que llegó a vender 140 millones de álbumes.

En 2004 se bajó de los escenarios tras sus primeros problemas cardiacos, lo que no logró hacer que dejara la música. Siguió publicando discos, el último, para su cumpleaños número 69, exactamente dos días antes de su fallecimiento.

Son tantas cosas que llevan marcado su recuerdo, por ejemplo su papel de Poncio Pilatos en la censurada película “La Última Tentación de Cristo” o el mayor éxito de Iggy Pop, “The Passenger”, que en realidad compusieron ambos mientras estaban en rehabilitación. Cómo olvidar esa enérgica cicatriz pintada de rojo y azul que atravesaba el rostro de su personaje más conocido o su dulce mirada, con la que conquistó a la supermodelo Iman, su afortunada esposa.

La sombra de Bowie se sigue y se seguirá proyectando desde donde esté, pues su enorme legado podrá ser disfrutado por muchas generaciones más.

El gigantesco vacío que quedó en los corazones de los fanáticos de la música pop se ha podido llenar con pequeños detalles, reediciones, homenajes o tributos. La leyenda del Duque Blanco no paró a pesar de su muerte.

Lo más reciente fue el lanzamiento de un demo de la reconocida "Let's Dance", canción que le valió inventar un nuevo género musical.

También, hace unos días atrás, su hijo Duncan Jones hizo uso de las redes sociales para compartir un grupo de lectura con los libros preferidos de su padre, en donde podrás encontrar una lista con su top 100 de textos que fueron "musas" para su carrera, como aseguró alguna vez el duque blanco.

Durante una entrevista realizada en los años 70', admitió que ciertos libros lo afectan tanto como cualquier acontecimiento en su vida. Bowie amaba leer, y lo demostraba en sus letras, por ejemplo, el éxito "The Man Who Sold The World" (1970) está inspirado en un libro de ciencia ficción.

My dad was a beast of a reader. One of his true loves was Peter Ackroyd’s sojourns into the history of Britain & its cities. I’ve been feeling a building sense of duty to go on the same literary marathon in tribute to dad. Time allowing…#Read-ItBig’nsTheBrain

