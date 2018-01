“The Shape of Water” domina nominaciones de los BAFTA

LONDRES — La cinta sobre un monstruo en la Guerra Fría "The Shape of Water" encabezó el martes las nominaciones a los premios BAFTA, mientras que los organizadores anunciaron una nueva presentadora femenina y prometieron combatir el sexismo y las conductas sexuales inapropiadas en la industria de los espectáculos.

El thriller fantástico del mexicano Guillermo del Toro obtuvo menciones en 12 categorías incluyendo mejor película y mejor director en los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, considerados el equivalente británico de los Oscar.

Del Toro dijo que las nominaciones eran una reivindicación para una ambiciosa película que mezcla diferentes géneros “tan enamorada del cine que mezcla melodrama, musical, thriller de espías y comedia”.

“Tú trabajas duro y nunca sabes si serás bien recibido y cuál es el destino de la película”, dijo el director a The Associated Press.

La impresionante tragicomedia "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la cinta biográfica sobre Winston Churchill "Darkest Hour" recibieron nueve nominaciones cada una para los BAFTA, considerados un barómetro del posible éxito de una cinta en los Premios de la Academia que se entregan en Hollywood.

El inglés Martin McDonagh, quien escribió y dirigió "Three Billboards", dijo que estaba encantado por la respuesta positiva a la película y a su “fuerte, atrevido y matizado” personaje principal, interpretado por Frances McDormand. La historia de una madre que busca vengar la violación y asesinato de su hija ganó cuatro trofeos en los Globos de Oro en Los Angeles el domingo.

"Nunca sabes si una película tan oscura como esta, y que tiene tantos giros extraños en el tono como esta, va a conectar”, dijo McDonagh.

Otras cintas con múltiples nominaciones son la secuela de ciencia ficción "Blade Runner 2049" y el drama de la Segunda Guerra Mundial "Dunkirk", cada una con ocho nominaciones. La cinta sobre una patinadora de hielo "I, Tonya" compite en cinco categorías.

Las nominaciones de los BAFTA trajeron buenas noticias a dos películas desairadas por los Globos de Oro: la visualmente impresionante cinta de Christopher Nolan "Dunkirk" y la historia de terror y comedia de Jordan Peele "Get Out".

La academia británica arropó a "Dunkirk" con nominaciones en la categoría de mejor película y director, entre otras. "Get Out" obtuvo menciones por su astro británico Daniel Kaluuya, así como por su guion original.

Los ganadores serán anunciados en el Royal Albert Hall de Londres el 18 de febrero, dos semanas antes de los Oscar.

La maestra de ceremonias será la estrella de "Absolutely Fabulous" Joanna Lumley como relevo de Stephen Fry, quien estuvo a cargo de presentar la gala por años.

Los nominados a mejor película son: "The Shape of Water", ''Three Billboards", ''Darkest Hour", ''Dunkirk" y el romance gay "Call Me By Your Name".

Las actrices nominadas son McDormand por "Three Billboards", Annette Bening por "Film Stars Don't Die in Liverpool", Margot Robbie por "I, Tonya", Sally Hawkins por "The Shape of Water" y Saoirse Ronan por "Lady Bird".

Los contendientes de la categoría de mejor actor son Daniel Day-Lewis por "Phantom Thread", Gary Oldman por "Darkest Hour", Kaluuya por "Get Out", Jamie Bell por "Film Stars Don't Die in Liverpool" y Timothee Chalamet por "Call Me By Your Name".

Los nominados a mejor actor de reparto incluyen a Christopher Plummer por "All the Money in the World". Plummer fue el reemplazo de último minuto para Kevin Spacey, quien fue retirado de la película cuando ya estaba concluida tras ser acusado por supuestas agresiones sexuales.

Los contendientes a mejor director son Del Toro, McDonagh, Nolan, Denis Villeneuve por "Blade Runner 2049" y Luca Guadagnino por "Call Me By Your Name".

Las nominadas a mejor película británica, una categoría aparte, son "Three Billboards", ''Darkest Hour", la comedia "The Death of Stalin", el romance gay rural "God's Own Country", el drama de época "Lady Macbeth" y la aventura de un oso "Paddington 2".

Se espera que la ceremonia de los BAFTA haga eco del tono de los Globos de Oro, en los que numerosos asistentes vistieron de negro para protestar contra el abuso y el acoso sexual mientras que Oprah Winfrey dio un discurso encendido pidiendo un cambio a esta situación.

La presidenta de los BAFTA Jane Lush dijo que la academia británica estaba determinada a ver que las recientes y perturbadoras revelaciones se conviertan en “un catalizador para un cambio real y duradero”.

Kristin Scott Thomas, quien recibió una nominación como mejor actriz de reparto por su interpretación de Clementine Churchill en "Darkest Hour", dijo que ha llegado el momento.

“La desigualdad es insana, ya sea en sueldos u oportunidades”, dijo Scott Thomas. "Ya fue suficiente”.

“Cambiará”, agregó. “Ya está cambiando y ahora que el hostigamiento ha sido subrayado, ya sea sexual o simplemente hostigamiento, los hombres están comenzando a despertar ante el hecho de que realmente no es aceptable. Han despertado ante esto y saben que ya no podrán quedar impunes".

Mira la lista completa de nominaciones

Mejor película: "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Call Me By Your Name"

Mejor película británica: "Darkest Hour", "The Death of Stalin", "God's Own Country", "Lady Macbeth", "Paddington 2", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Mejor actriz: Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; Annette Bening, "Film Stars Don't Die in Liverpool"; Margot Robbie, "I, Tonya"; Sally Hawkins, "The Shape of Water"; Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Mejor actor: Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread"; Daniel Kaluuya, "Get Out"; Gary Oldman, "Darkest Hour"; Jamie Bell, "Film Stars Don't Die in Liverpool"; Timothee Chalamet, "Call Me By Your Name"

Actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya"; Kristin Scott Thomas, "Darkest Hour"; Laurie Metcalf, "Lady Bird"; Lesley Manville, "Phantom Thread"; Octavia Spencer, "The Shape of Water"

Actor de reparto: Christopher Plummer, "All the Money in the World"; Hugh Grant, "Paddington 2"; Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; Willem Dafoe, "The Florida Project"; Woody Harrelson, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Director: Guillermo del Toro, "The Shape of Water"; Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; Christopher Nolan, "Dunkirk"; Denis Villeneuve, "Blade Runner 2049"; Luca Guadagnino, "Call Me By Your Name"

Película en lengua extranjera: "Elle", "First They Killed My Father", "The Handmaiden", "Loveless", "The Salesman"

Documental: "City of Ghosts", "I Am Not Your Negro", "Icarus", "An Inconvenient Sequel", "Jane"

Cinta animada: "Coco", "Loving Vincent", "My Life as a Courgette"

Guionista, director o productor británico debutante: Gareth Tunley, Jack Healy Guttman y Tom Meeten, "The Ghoul"; Rungano Nyoni y Emily Morgan, "I Am Not a Witch"; Johnny Harris y Thomas Napper, "Jawbone"; Lucy Cohen, "Kingdom of Us"; Alice Birch, William Oldroyd y Fodhia Cronin O'Reilly, "Lady Macbeth"

Guion original: "Get Out", "I, Tonya", "Lady Bird", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Guion adaptado: "Call Me by Your Name", "The Death of Stalin", "Film Stars Don't Die in Liverpool", "Molly's Game", "Paddington 2"

Cinematografía: "Blade Runner 2049", "Darkest Hour", "Dunkirk", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Música original: "Blade Runner 2049", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Phantom Thread", "The Shape of Water"

Edición: "Baby Driver", "Blade Runner 2049", "Dunkirk", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Diseño de producción: "Beauty and the Beast", "Blade Runner 2049", "Darkest Hour", "Dunkirk", "The Shape of Water"

Diseño de vestuario: "Beauty and the Beast", "Darkest Hour", "I, Tonya", "Phantom Thread", "The Shape of Water"

Maquillaje y peinado: "Blade Runner 2049", "Darkest Hour", "I, Tonya", "Victoria & Abdul", "Wonder"

Sonido: "Baby Driver", "Blade Runner 2049", "Dunkirk", "The Shape of Water", "Star Wars: The Last Jedi"

Efectos visuales especiales: "Blade Runner 2049", "Dunkirk", "The Shape of Water", "Star Wars: The Last Jedi", "War for the Planet of the Apes"

Estrella emergente: Daniel Kaluuya, Florence Pugh, Josh O'Connor, Tessa Thompson, Timothee Chalamet