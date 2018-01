Logan Paul se retira de YouTube tras polémico video sobre un suicidio

Tras la ola de críticas e indignación que provocó con su más reciente video, el youtuber Logan Paul anunció su retiro del portal; aunque será momentaneo.

"Tomaré un tiempo para reflexionar. No habrá vlog por ahora. Nos vemos pronto", escribió en su cuenta de Twitter, en la que tiene cerca de cuatro millones de seguidores.

— Logan Paul (@LoganPaul) January 4, 2018