Madonna recibe el 2018 bailando salsa

La cantante estadounidense Madonna recibió el año 2018 bailando un conocido y pegajoso tema del puertorriqueño Marc Anthony.

"This is going to be the BEST year ever! I know because I tore my dress dancing!" (sic.), escribió la cantante junto al video que publicó en sus redes sociales.

La artista, quien realizó un concierto en la isla en enero de 2016 tras 23 años de ausencia, bailó la canción "Aguanilé" del exesposo de Jennifer López junto a dos amigos.

Al momento de esta nota, el video cuenta con más de un millón de reproducciones.

