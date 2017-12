Jorge Bracero canta para que llegue la luz

El famoso empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien brinda los estatus de los trabajos de recuperación del servicio de luz en Puerto Rico, Jorge Bracero sorprendió nuevamente, pero esta vez con su canto.

Bracero se unió a Karirmalice Ronda en una versión original de ella del clásico “All I want for Christmas” que clama porque regrese la luz. El empleado de la AEE cumplió con todas las notas de la canción en un vídeo que compartió en su página de Facebook y que ya cuenta con sobre 33 mil views. La versión de Ronda se titula “Todo lo que quiero es luz”

Parte de la canción destaca que “desde el 5 de septiembre vivo en la oscuridad, llevo casi ya tres meses sin la electricidad, yo quiero lavar a mano tengo los brazos cansados. Y toallas no he lavado[…] Me han picado mil mosquitos, el Off ya no me quito […] En las noches lo que escucho son las plantas por montón”.

Bracero tiene hasta un solo en la canción y antes de empezar, Ronda lo reta con un “lúcete ahora”.

La autora de la versión del clásico navideño compartió otro vídeo en su página de Facebook en el que interpreta la canción con varias personas.

Puerto Rico vive prácticamente a oscuras hace tres meses cuando el huracán María azotó la Isla y destruyó el sistema eléctrico. La AEE reclama que tienen un 69.8 % de generación. Aún no se brinda el número de clientes con luz.