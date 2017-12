Star Wars: The Last Jedi sigue dominando con otros 69 millones recaudados

Star Wars: The Last Jedi sigue dominando la galaxia cinematográfica en los cines de Estados unidos y Canadá, con una recaudación en taquillas que superó lo generado por tres estrenos juntos.

Los cálculos de los estudios difundidos hoy mostraron que la octava entrega de la saga espacial sumó otros 69 millones de dólares a sus arcas durante el fin de semana.

La cinta de aventura Jumanji: Welcome to the Jungle debutó en segundo lugar con 34 millones de dólares. Le siguieron dos debuts musicales, con Pitch Perfect 3 en tercer lugar y The Greatest Showman en cuarto.

Las tres nuevas películas, sin embargo, ni siquiera en conjunto lograron recaudar lo que generó The Last Jedi desde su estreno el viernes.

El cuento animado Ferdinand se colocó en quinto lugar, con ingresos de 7 millones de dólares en su segundo fin de semana en los cines norteamericanos.

Las cifras finales de taquilla serán publicadas el martes, luego del festivo de Navidad.