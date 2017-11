Muere guitarrista y cofundador de AC/DC

El guitarrista y cofundador de la banda de rock AC/DC, Malcolm Young, falleció a los 64 años.

AC/DC se formó en 1973 en Sídney, Australia, por los hermanos de origen escocés, Malcolm y Angus Young.

"Hoy, con profunda tristeza, AC/DC tiene que anunciar el fallecimiento de Malcolm Young. Malcolm, junto con Angus, fue fundador y creador de AC/DC", informó el grupo en declaraciones escritas.

High voltage #rock 'n' roller: Australian music icon and #ACDC co-founder Malcolm Young dies aged 64 just three years … https://t.co/GdDCYsDsYt pic.twitter.com/20fENvifV9

— AC⚡DC News (@ACDC_News) November 18, 2017