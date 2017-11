Natalia Lugo vive experiencia "de película" en Londres

Natalia Lugo se está viviendo literalmente la película. Así describió la influencer boricua la oportunidad de interpretar la música del filme The Greatest Showman en Londres, como parte de la promoción local de este largometraje de Fox.

“Fue increíble la oportunidad de interpretar la música del filme The Greatest Showman en el Abbey Road Studio, lugar donde grabaron los Beatles y muchísimos otros artistas, como Amy Winehouse, entre otras estrellas importantes de la música”, expresó a Metro la también cantante y comediante que se dio a conocer por su personaje de Francheska.

“Lloré cuando escuché la letra de ‘This is me’ [movie soundtrack] porque en ese momento estaba pasando por una situación particular y me identifiqué mucho con la letra. Fue como si estuviera viviendo en una película, como si mi vida fuera un musical”, describió al destacar que el momento le sirvió para reconfirmar que “estoy en el camino correcto”.

“‘This is me’ habla de cuando la vida te presenta estos retos que te hacen cuestionar si tienes el valor suficiente para alcanzar tus sueños”.

Y es que desde hace unos años trabaja con su primera producción musical independiente, lo que mantiene su faceta actoral en pausa.

“Ya estoy en la última fase de mi disco y, aunque estoy concentrada en eso, no descarto cualquier oportunidad que llegue”, señaló.

Aunque me tiren con todo, voy a brillar. Esa soy yo. Creo que cantarla fue lo que me hizo sumergirme en la experiencia y olvidarme que había cámaras grabando", afirmó.

Por otro lado, también tuvo la oportunidad de conocer a Hugh Jackman, quien protagoniza el filme, y al director Michael Gracey.

“A todas estas, estaba disfrutando todas estas experiencias, pero no podía decir nada porque ni siquiera había salido el tráiler de la película”, explicó.

Según informó 20th Century Fox Puerto Rico, The Greatest Showman es un musical original que celebra el nacimiento del show business y relata la historia de un visionario que se levantó de la nada tras quedarse sin trabajo, para crear un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial.

El material será compartido por medio de sus redes sociales.