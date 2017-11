Modelo boricua parte a Míster Supranational 2017

-Creo en las estrellas fugases y en el trabajo que cada una de ellas tienen para cumplir cada uno de nuestros sueños. Hoy es un vivo ejemplo de aquella estrella que vi. Le pedí un deseo, deseo que nunca fue revelado para que este fuese cumplido. Hoy me voy a representar a mi tierra, con el nombre de Puerto Rico en mi pecho. Puerto Rico esto es por ustedes!!! Mister Supranational Puerto Rico 2017!!! 🇵🇷 #MisterSupranationalPuertoRico2017 #Model #Fashion #MadeInPuertoRico #MisterSupranationalPuertoRico #PuertoRico #Puertorican #Model #Boricua #PhotoOfTheDay #shape #fit #boy #men #guy #male #picooftheday #health #fitness #fitnessaddict #fitspo #fashionmodel #Leonardos #Cromo #CromoModels #Aronik @cromomodelstalents

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ALEXANDER RIVERA (@alexanderriveraortiz) on Nov 17, 2017 at 2:54am PST