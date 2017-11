Zuleyka Rivera denuncia acoso sexual

La actriz y exreina de belleza puertorriqueña, Zuleyka Rivera Mendoza, reveló en una entrevista con un programa de Telemundo que fue víctima de acoso sexual.

"Es una falta de respeto a todas las mujeres", Zuleyka Rivera

"Por eso me salí de un país en específico que no voy a decir nombre, pero por eso mismo salí. Yo creo en mí, creo en mi talento, creo hasta donde he llegado y no fue por eso. Es una falta de respeto a todas las mujeres porque uno tiene que valorarse y darse su lugar", indicó la boricua en una entrevista con "¡Suelta de la sopa!".

A preguntas de la reportera, la madre de Sebastián José, fruto de su relación con el enebeísta José Juan Barea, le ocurrió [acosada sexualmente] una vez . "Una vez muy fuerte", añadió.

Rivera aseguró sobre el supuesto incidente que lo dejó atrás.

Hace varias semanas algunas actrices como Angelina Jolie, Maureen O´Hara y Paz de la Huerta, entre otras, revelaron que fueron víctimas de acoso sexual.

Mira el video