Lin-Manuel: "Vamos a crear arte no importa lo que pase"

Para el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, Puerto Rico atraviesa un momento oportuno para crear y construir.

En entrevista con Metro, el creador de los éxitos de Broadway Hamilton e In The Heights, exhortó a los puertorriqueños a no esperar a que lleguen los proyectos, sino más bien a poner en marcha las propias ideas.

“Este es un tiempo catastrófico, pero también de oportunidad. Los artistas vamos a crear arte no importa lo que pase. Si yo no tuviera el éxito que he tenido, estaría escribiendo y escribiendo”, aseguró, en referencia al disloque en la agenda artística y cultural tras el destrozo del huracán María.

Asimismo, reconoció que “a veces lo difícil es encontrar la manera de conseguir el respaldo económico de las organizaciones”.

En sus esfuerzos por la restauración del país, comunicó que detuvo temporalmente sus proyectos artísticos para enfocarse en la presentación del musical Hamilton en Puerto Rico —versión original, no adaptada—, que debutará en el histórico teatro de la Universidad de Puerto Rico en enero de 2019.

“Sigo trabajando para traer a Puerto Rico a la conversación, y por ahora vamos a estar trabajando aquí para traer el musical”, expresó, quien retomará el personaje protagónico de Alexander Hamilton.

Miranda se despidió del personaje en Broadway el 9 de julio de 2016 para poder cumplir con sus múltiples compromisos profesionales.

Entre otros proyectos, adelantó a este diario que, además de la película Mary Poppins Returns, que estrenará el próximo año, es posible otra película para Disney.

“Tengo un proyecto y no tengo idea de cuándo sale. Pero, por el momento, solo estamos en conversaciones”, admitió al reservarse los detalles.

Siguiendo la línea de la industria cinematográfica, preguntamos sobre la adaptación para la gran pantalla de In The Heights, de la que se había hablado.

“Estamos tratando de hacer la adaptación de cine para In The Heights, pero a mí no me importa el tiempo, sino que se pueda hacer”, indicó.

Miranda, quien también será honrando con el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación por sus aportes a la comunidad latina, también enfatizó que no trabaja para perseguir premios, sino para trabajar en lo que lo inspira.

“Lo de los premios no lo controlo yo. Tampoco los persigo. Lo que hago es lo que me inspira y quiero seguir trabajando con gente que me inspire”, afirmó.

Reitera compromiso con organizaciones que fomentan las artes escénicas y la cultura

El multifacético Miranda, que moderó ayer un conservatorio con los estudiantes en el campus universitario riopedrense y ha estado muy activo ayudando a los damnificados en suelo borinqueño, reiteró su palabra de respaldar las organizaciones que fomenten las artes escénicas y la cultura como motor propulsor del desarrollo económico del país.

Asimismo, reafirmó su compromiso con ayudar en la restauración del teatro de la institución educativa, que también sufrió algunos daños con el embate del fenómeno atmosférico.

“Estoy emocionado de que mi hijo, en enero del 2019, que para ese entonces tendrá cuatro años, verá el show de su papá aquí en este teatro”, dijo en tono jocoso a los medios, al catalogar como “un sueño hecho realidad” el lograr traer la producción a este proscenio.

Hamilton en Puerto Rico

La compañía copresentadora de Hamilton en Puerto Rico es Acisum Group.

Según se informó, todavía se está trabajando para determinar el costo de los boletos. Por otro lado, se adelantó que habrá funciones especiales a precios módicos para estudiantes. Los detalles de las funciones se darán a conocer más adelante, así como la fecha de las audiciones.

“En Puerto Rico, no falta el talento y, definitivamente, vamos a tener oportunidad para los actores locales”, puntualizó.

El ganador de premios Pulitzer, Tony, Emmy y Grammy siempre utiliza el micrófono en favor de causas sociales.

Recién ocurrido el paso del huracán María por Puerto Rico, comenzó a trabajar para ayudar en los esfuerzos para la revitalización del país.

El martes anunció la creación de un fondo de 2.5 millones dólares de la Federación Hispana fundada por su padre, Luis Miranda, para apoyar organizaciones comunitarias sin fines de lucro involucradas en proyectos de reconstrucción.

“El camino a la recuperación de Puerto Rico no es sencillo ni depende únicamente de la ayuda del Gobierno estadounidense”, indicó Miranda.

Del mismo modo, compuso una canción original a beneficio de Puerto Rico, con la participación de grandes estrellas de la música latina.

“Almost Like Praying”, que incluye la colaboración de Marc Anthony, Camila Cabello, Gloria Estefan, Fat Joe, Luis Fonsi, John Leguizamo, Jennifer López y Rita Moreno, entre otros artistas, nombra los 78 municipios de la isla caribeña.

Próximamente, será honrando con el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación por sus múltiples aportes a la comunidad latina.

Mientras, el 19 de noviembre marchará en la capital federal como parte de su compromiso en la restauración de la isla.

