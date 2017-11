La X se reinventa para ayudar a Puerto Rico

El talento de La X aúna esfuerzos para continuar ayudando a los damnificados del huracán María.

“Nosotros estamos aquí para la gente porque de eso vivimos nosotros. Somos de las pocas emisoras locales que quedan y tenemos un compromiso muy sincero con nuestra audiencia”, expuso Herman Dávila, director de programación de la emisora, al destacar: “Esto es una emisora familiar”.

Dávila, quien lleva más de dos décadas en la industria radial, relató a Metro que entre los destrozos del ciclón a la infraestructura de la emisora establecida en Bayamón “se cayó la microonda y nos descomunicó, estudio con torre”.

“Estuvimos al aire hasta el jueves (21 de septiembre) a las seis de la mañanacuando nos enteramos de que se había caído la microonda”, contó.

“Tuvimos que hacer un paso por la Internet para poder salir al aire el sábado por la mañana. Fue una experiencia increíble,… pero lo más importante para nosotros era lograr estar al aire para poder comunicar a la audiencia entre ellos mismos. Eso fue lo primero que pasó, y luego salimos a la calle para darles la mano a las personas”, explicó en referencia a los esfuerzos que han realizado para llevar suministros a los damnificados de los municipios más afectados.

En ese sentido, destacó la alianza con Tito el Bambino y sus amigos desde el huracán Irma “para llevarle a la gente comida caliente, compra y agua. Estamos haciendo esto sin avisar para poder impactar a la gente que de verdad necesita”.

“Sabemos que todos estamos pasando por situaciones y no queremos estar haciendo chistes en medio de todo esto, sino que, además de informar y entretener, queremos ser más proactivos y ofrecer soluciones a los problemas”, subrayó Edgardo Rodríguez alias “Huevo”, productor de El relajo de la X.

Por su parte, Red Shadow, de El Relajo de la X, consideró que “la radio es el medio más importante y más fuerte durante una emergencia, y con esto de María no fue la excepción. Siempre llevamos la información, pero también le ponemos el toque de humor para que la gente coja ánimo, que también es muy importante en estos momentos. Sin ofender y menospreciar el dolor humano, puedes llevar el humor, porque la gente lo necesita”.

El locutor, quien lleva desde los 15 años trabajando en las ondas radiales, compartió que le ha tocado trabajar “en muchos momentos difíciles”, como la explosión de Humberto Vidal en Río Piedras y el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, recordó.

“He visitado prácticamente toda la isla llevando ayuda, no solo con La X, sino en mi carácter personal. Ha sido muy triste porque hay mucha gente pasándola grave, especialmente en Utuado y el centro de la isla”, expresó.

Por otro lado, el animador mañanero expuso que la radio, como medio de comunicación masiva, se ha tenido que reinventar.

“Nos hemos reinventado porque hemos procurado tener acceso al público todo el tiempo, porque creo que la gente tiene que tener la radio como un vehículo instantáneo para poder llevar sus preocupaciones y eso se ha estado dando. Lo hemos logrado”, subrayó.

“La X no es solo para informar, es para entretener y cumplir una función de levantar el ánimo del pueblo. Nosotros no queremos que la gente caiga en que esto está difícil: no llega la luz, no llega el agua… Tenemos que ser la voz de la esperanza”, añadió.

Asimismo, su colega Deddie Romero compartió: “Hemos ayudado a muchísimas personas, sobre todo a las personas que viven fuera de Puerto Rico que necesitaban comunicarse con sus familiares”.

“Hay mucha gente pasando mucha necesidad, que lo han perdido todo. Ha sido muy impactante, pero ya ha llegado un momento en que dijimos: ‘Hay que darle humor a la gente’. Puerto Rico es un país simpático y nos encanta el humor. Nosotros los boricuas siempre tenemos una sonrisa en la cara y nos reímos hasta de nosotros mismos”, consideró.