Nacho arremete contra su excompañero musical Chyno

El cantante Nacho Mendoza arremetió en las redes sociales contra su excompañero de dúo Chyno tras unas expresiones que hizo este en una entrevista en el programa "El gordo y la flaca" (Univisión).

"Realmente no hemos conversado desde hace como unos par de meses, de hecho el otro día me comuniqué fue con parte del equipo de él para decirle que en inmigración de acá de los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos […]", sostuvo Chyno durante la dicha entrevista.

Esas declaraciones no fueron del agrado de Nacho y acudió a sus cuentas sociales para expresar su sentir.

"Oye para los amigos míos que se la tiran de inteligente como si yo no hubiese estudiado que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, animal, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte. Bestia, tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto. Me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás", escribió el intérprete de "Báilame".

Ante los comentarios de varios cibernautas de que debía disculparse con su compatriota, Nacho volvió a colgar otro mensaje en Internet.

"No, lo siento pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo, haciendo comentarios sarcásticos que sugieren que mis hijos están enfrentando mi ausencia por más de 60 días porque a mí me da la gana, sumándole motivos a las personas para crear que yo necesito hacer una estupidez para vender mi música y que el asunto de mi pasaporte es un show. No hubo más que mala intención en lo que oí y eso lo aseguro", indicó el artista en su cuenta de Instagram.