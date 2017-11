Creatividad boricua luego de la tormenta

En una noche llena de arte y visión, el casco urbano de Bayamón presentó la apertura de Skills Creative Studios con una exposición colectiva titulada "Cero a Cien". Este espacio dedicado al arte es una creación del conocido artista del tatuaje Carlitos "Skills" Rivera, quien presenta lo mejor del arte moderno en un contexto innovador que presenta diferentes emociones plasmadas en lienzo.

"Quitarse no es una opción. Llevo alrededor de un año creando este sueño y he pasado de todo para conseguirlo. Quiero agradecer a todas las personas que se han dado cita y me han apoyado desde el comienzo", comentó Rivera, cuya pasión por el arte lo ha llevado a visitar países como Francia, Estados Unidos y Colombia, entre otros.

La galería, ubicada en la calle Marti del municipio de Bayamón, presentó las mejores piezas de un grupo de talentosos artistas plásticos. Junto a Rivera estuvieron: Miguel Del Cuadro, Don Rimx y Carlos Ayala, entre otros.











Entre los asistentes estuvieron: Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, junto a su esposa, la basquetbolista Carla Cortijo, Pirulo y Los Hermanos Cepeda, entre otras personalidades y empresarios que no dudaron en decir presente para apoyar lo mejor del arte moderno.

La exposición "Cero A Cien" estará abierta al público hasta el 2 de diciembre, martes a sábado de 11:00 am 7:00 pm. Para más información acceda www.skillscreativestudios.com, FB: Skills Creative Studios o IG: @skillscreativestudios / @carlitos_skills.