Kim Kardashian en la piel de Selena Quintanilla

La socialité Kim Kardashian sorprendió a su fans al personificar a la fenecida cantante Selena Quintanilla en la Noche de Brujas.

La estrella de "Keeping up with the Kardashians" (E!) utilizó el recordado vestido violeta que Selena llevó a un concierto en el Astrodome de Houston Texas.

Este no es el único disfraz que lució Kardashian este año. También copió un atuendo similar al que Cher usó en los premios Oscar de 1973. Además, ganó muchos halagos con su hermana Kourtney tras disfrazarse de Michael Jackson y Madonna.

Otra celebridad que imitó a la intérprete de "Como la flor" fue Demi Lovato.

Aquí el video