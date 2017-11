Estalla contra sus haters participante de Mira quién baila

La influencer dominicana y participante de la quinta temporada de "Mira quién baila" (Univisión), Chiky Bombóm, estalló entre risas contra sus 'haters' en las redes sociales, quienes la critican de no saber bailar y por su peso.

"No me dejan ser feliz. Soy feliz gorda. Soy la gorda que más baila. La gorda más bella. Soy feliz así, déjenme así. Me tienen harta", dijo la concursante que más veces ha sido salvada por el público en esta temporada.

La caribeña volvió el pasado domingo a ser nominada por los jueces- Johnny Lozada, Poty Castillo y Bianca Marroquin- para salir de la competencia de baile.

Chiky eliminó hace tres semanas a la actriz mexicana Marlene Favela y en la última gala, mandó también a su casa a la cantante Victoria "La Mala". En esa última votación, la estrella de redes sociales obtuvo un 75 por ciento de los votos.

Esta vez está nominada con otro de los queridos de los televidentes de MQB, el actor venezolano Alejandro Nones. Este, a quien han vinculado amorosamente con la participante puertorriqueña Dayanara Torres, recibió el apoyo de sus seguidores por encima del cantante y actor mexicano Pablo Montero.

En competencia siguen Ana Patricia Gámez, Ektor Rivera, Danell Leyva y Dayanara.

Mira el video